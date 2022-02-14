14 февраля актеру театра и кино Николаю Еременко — младшему исполнилось бы 73 года. Он запомнился зрителям ролями в фильмах, «Горячий снег», «Трактир на Пятницкой», «В поисках капитана Гранта», «31 июня», «Пираты XX века», «Я объявляю вам войну», «Сын за отца». Актер и режиссер Александр Иншаков поделился с ФАН воспоминаниями о коллеге и друге.

— Он был нормальным человеком. Следил за собой, за своими словами. Лишнего не говорил. Знал себе цену. Уважал себя и окружающих. Знал свое дело, любил. Мы были друзьями. Виделись и вне кино. Иногда проводили время у общих друзей. Часто встречались с ним на «Кинотавре», разных фестивалях, — сказал каскадер.

Александр поделился, что Николай Еременко был сдержанным человеком. Он рассказал о том дне, когда актер покинул этот мир, это случилось в последний день съемок сериала «Бригада».

— Последней картиной с его участием стал сериал «Бригада». К сожалению, когда у него оставался последний съемочный день, мне позвонили и сказали, что у него проблемы со здоровьем. Я срочно отправил к нему нашего врача, но не успели. Его забрала скорая помощь, на этом все закончилось. Так и получилось, что на последний съемочный день он не вышел, — рассказал кинорежиссер.