15 февраля медиагруппа «Патриот» и издание «Вечерний Ставрополь» объявили о начале сотрудничества.

— Особенно приятно приветствовать наших новых партнеров из моего родного города. Многим из нас приходится переезжать в большие мегаполисы, но все мы помним свои города. Я с детства читаю «Вечерний Ставрополь» — это профессиональное издание знакомо уже нескольким поколениям жителей города и продолжает набирать популярность, — рассказал Николай Столярчук.

Газета «Вечерний Ставрополь» издается с декабря 1989 года и повествует о всех сферах жизни столицы Ставропольского края. По сей день изданию удается удерживать тираж в 7−10 тысяч экземпляров, также у СМИ есть сайт vechorka.ru, который нашел своих читателей не только в Ставропольском крае, но и за его пределами.

— Газета «Вечерний Ставрополь», несмотря на относительно небольшой возраст — 32 года — широко известна не только в Ставропольском крае, но и за его пределами. Наши сильные стороны — крепкий и стабильный коллектив журналистов, лауреатов многочисленных профессиональных конкурсов; собственная служба доставки, позволяющая в непростое для традиционных СМИ время удерживать подписной тираж на достойном уровне 7 — 10 тысяч экземпляров. Однако жизнь не стоит на месте. Поэтому сетевое издание vechorka.ru, до недавнего времени бывшее приложением к традиционной бумажной газете «Вечерний Ставрополь», теперь зарегистрировано как самостоятельное средство массовой информации. Здорово, что новая страница в нашей жизни совпала с началом сотрудничества с такой авторитетной площадкой, как федеральная медиа-группа «Патриот». У нас общие ценности и общие цели. Поэтому мы рады, что форпост России на Кавказе — город Ставрополь — в нашем лице вольётся в дружную семью средств массовой информации, объединённых медиагруппой «Патриот», — отметил Вадим Дубило, руководитель МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь».