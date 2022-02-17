Телеведущая Дана Борисова уже несколько лет ведет трезвый образ жизни после долгой борьбы с алкогольной зависимостью. В комментарии ФАН она рассказала, отличается ли женский организм от мужского и можно ли контролировать потребление алкоголя после реабилитации.

— Я не вижу какой-то разницы в борьбе с женскими и мужскими зависимостями. Другое дело, что женский алкоголизм развивается намного быстрее мужского. Как нам объясняли, женщине достаточно всего три месяца более-менее регулярно употреблять, — имеется в виду практически каждый день или через день. И все — это уже диагноз, это уже хронический алкоголизм. У мужчины это может растянуться на годы. Так что женский алкоголизм действительно развивается быстрее, — рассказала Дана.

По мнению телеведущей, процесс избавления от зависимости не зависит от пола, все индивидуально.

— В процессе выздоровления все зависит от вредных веществ [которые человек употреблял], от стажа [употребления], от ситуации в семье, от жизненных обстоятельств. Тут все индивидуально, и говорить, что мужчины быстрее выздоравливают, а женщины — медленнее, на мой взгляд, нельзя, — отметила она.

Дана Борисова отметила, что после реабилитации у бывших алкоголиков нет возможности выпивать по праздникам и выходным. Телеведущая считает, что возвращаться к алкоголю нельзя до конца жизни.

— Я не верю в такие случаи, что [после лечения от алкоголизма] можно употреблять и контролировать свое потребление, — поделилась она. — Нас именно этому учили в центре [реабилитации] — зависимый человек не может контролировать свое употребление. При пивном алкоголизме разрушение органов идет еще быстрее, чем если вы по водочке по чуть-чуть вечерком. Я не верю в это. И я таких случаев не знаю, что можно принять такое решение [пить понемногу, имея в анамнезе алкоголизм] и его придерживаться. Независимый [от алкоголя] человек, который решил, что для него достаточно, но он еще не в хронической стадии зависимости — ну, наверное, так может. Но я мало знаю таких случаев. Но лично для меня единственный способ избежать срыва — это только ни капли. Никогда, ни под каким видом, ни на какой праздник, ни «от шампусика ничего не будет», ни «иногда можно», ни «да ладно, да брось ты». Со мной такие разговоры не проходят.