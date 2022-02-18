17 февраля медиагруппа «Патриот» и сетевое издание «Перспектива-ру» стали партнерами. С 2020 года издание освещает все важные события в Южном регионе нашей страны. Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук поприветствовал новых партнеров.

— Мы рады приветствовать нашего нового партнера", — сказал глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. — Замечательно, что география нашего профессионального сотрудничества постоянно расширяется и сейчас мы активно работаем на юге России. Все больше региональных СМИ становятся нашими партнерами и это очень способствует поддержанию высокого уровня журналистики в стране и обеспечению позитивного информационного пространства, направленного на развитие нашей страны.

Сейчас Краснодарский край очень привлекателен для туристов из России и иностранцев. Помимо новостной повестки, на сайте «Перспектива-ру» можно ознакомиться с курортными предложениями и интересными местами для посещения в регионе.

— Коллектив редакции сетевого издания «Перспектива-ру» освещает значимые события на Кубани, в России и мире. Мы публикуем новости, оказывающие влияние на экономику, политику, социальную сферу жизни. Освещаем забытые или ранее скрываемые страницы истории, новые достижения в технологиях и развитии общества, — рассказал главный редактор Сергей Иванов.