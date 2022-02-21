21 февраля глава медиагруппы Патриот объявил о начале сотрудничества с интернет-изданием «Ямал 1». Глава медиагруппы Николай Столярчук поприветствовал новых партнеров:

— Мы рады поприветствовать нового партнера. ЯНАО — место для сильных духом людей. Мы очень рады, что у нас будет возможность освещать события этого округа из первых уст. Будем работать вместе ради расширения позитивного информационного пространства.



Интернет-издание и круглосуточный информационный телеканал «Ямал 1» рассказывают о значимых событиях в жизни Ямало-Ненецкого автономного округа.

- Начало сотрудничества с медиагруппой «Патриот» для нас — важный шаг. Именно партнерские отношения между СМИ помогают нашим читателям, зрителям и слушателям получать более полную и разностороннюю информацию, — считает главный редактор интернет-издания «Ямал 1» Ксения Прилуцкая.

В рамках сотрудничества партнеры будут обмениваться эксклюзивным контентом и оказывать информационную поддержку значимым российским мероприятиям.