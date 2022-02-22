В ближайшее время в книжных магазинах могут появиться мемуары Бритни Спирс. Певица заключила контракт с издательством и уже начала работу над автобиографией. В книге Спирс расскажет о периоде жизни, когда она находилась под контролем отца. Опека затянулась на 13 лет, пишет ФАН.

Рассказать свою историю певицу подтолкнула младшая сестра Линн Спирс: по словам артистки, родственница оклеветала ее в автобиографии «То, что мне стоило сказать», передает The Page Six.

Планы на книгу привели к масштабным торгам среди издателей. В итоге Спирс заключила сделку с Simon и Schuster за 15 млн долларов. Эта сумма стала самой большой после контракта с Бараком Обамой: договор с бывшим президентом обошелся издателям в 60 млн долларов.