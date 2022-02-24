Стоматолог Умукусум Арбуханова рассказала, как правильно выбрать зубную щетку и пасту, чтобы не травмировать эмаль и десна. В комментарии ФАН специалист рекомендовала выбирать пасты и ополаскиватели без фтора и консервантов, также стоит исключить парабены, лаурилсульфат натрия, а также разного рода абразивные вещества — твердые полироли.

— Зубные пасты не должны содержать лаурилсульфат, парабены, фтор в большом количестве. Это очень важно, так как есть данные, что фтор очень вреден, его нужно исключить тем, у кого есть отклонения в работе щитовидной железы. Также необходимо исключить высокоабразивные зубные пасты, потому что они травмируют эмаль, — сказала стоматолог.

При выборе зубной щетки Арбуханова посоветовала обращать внимание на размер ее щетины.

— Здесь нет золотых стандартов, главное, чтобы ширина щетины зубной щетки была на уровне двух-трех зубов, но не более, — заявила специалист.