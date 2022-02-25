Детский психолог Полина Малахова в беседе с ФАН предостерегла подростков от участия в митингах. Эксперт напомнила, что согласно Конституции Р Ф, несовершеннолетние не имеют права участвовать в общественно-политической жизни страны.

— Конечно, подросток не может оценить реально ситуацию. Он не обладает ни образованием для этого, ни жизненным опытом, ни достаточным кругозором. Для того, чтобы выносить хоть сколько-то здравые суждения по той же политике, чтобы элементарно связать поступки и последствия, в полной мере нести ответственность за ряд своих действий все-таки должны до конца сформироваться кора лобной доли и прочее. Да даже взрослые граждане РФ в политике разбираются на уровне обывателей. Те, кто получил образование в этой области, — они могут разбираться в ситуации на уровне экспертов, — говорит собеседник ФАН.