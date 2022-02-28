ФАН и Медиагруппа «Патриот» запускают горячую линию «СТОП НАЦИЗМ» для всех, кому есть что рассказать о фактах любой дискриминации или нацизма.

Жители Украины, ДНР и ЛНР, могут поделиться правдой обо всех преступлениях. Вы можете сообщать о нападениях, о нахождении групп нацистов в ваших города, о незаконном оружии.

Звоните на номера: +7−931−323−77−34 и +7−981−766−99−15, пишите сообщения — 24 часа в сутки у каждого из нас есть право остановить насилие. Благодаря полученной информации будет установлен мир, где нет лжи, злобы, геноцида и несправедливости, пишет ФАН.