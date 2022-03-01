«Спецоперация Министерства обороны РФ на Украине — великолепная микрохирургия, в которой российские войска точечно ликвидируют очаги напряжения, — считает Евгений Пригожин. — Эта ювелирная точность отличает Россию от украинских нацистов. Именно поэтому то, что происходит сейчас, — миротворческая освободительная операция. В то время как киевские власти, не жалея своих соотечественников, направо и налево раздают оружие.

Большая часть России поддерживает тех, кто встал на защиту государственности, которую с помощью Украины НАТО пыталась разрушить. А жалкая кучка так называемых «селебрити» пытается устраивать хайп, собирая лайки на провокационных акциях. Странно, почему они не помогали детям в Донбассе в течение последних восьми лет.

Хочу отдельно обратиться к личностям, которым страна дала популярность, а сейчас они отсиживаются на диванах, думая, чья же возьмет. Потому как у них слишком много недвижимости в Майами и денег на банковских счетах во вражеских странах. Остается только пожалеть их". Подробнее в материале ФАН.