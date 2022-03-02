Медиагруппа Патриот и интернет-издание «Череповец-поиск» объявили о начале сотрудничества. На страницах сайта вы найдёте актуальную информацию из жизни Череповца и всей Вологодчины, а также России и мира. Помимо новостной повестки, портал освещает все самые интересные мероприятия города.

— Мы рады приветствовать нового партнера. В это непростое время все патриотически настроенные СМИ должны объединиться ради разоблачения «фейков», направленных против российской армии и нашей страны в целом. От наших карандашей и клавиатур исходит информация, которую мы несем читателям и зрителям. Мы должны доносить эту информацию профессионально, объективно и без искажений. Только так мы сможем победить в «информационной войне» и защитить информационный суверенитет России, — заявил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

В рамках сотрудничества партнеры будут обмениваться эксклюзивным контентом и оказывать информационную поддержку значимым российским мероприятиям.