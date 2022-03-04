ФАН уже на протяжении недели подвергается атакам западных хакеров, которые препятствуют работе сайта издания. По мнению редакции ФАН, причиной могло послужить освещение событий на Украине и запуск горячей линии «СТОП НАЦИЗМ».

— Федеральное агентство новостей снова подвергается DDoS-атакам. Наши программисты работают над решением проблемы, приносим нашим читателям извинения за неудобства. Это в очередной раз говорит о том, что наше объективное освещение картины кому-то очень мешает. Несмотря ни на что, наши кореспонденты продолжают работать в Донбассе и Украине, чтобы показывать реальную картину, — заявила главный редактор ФАН Кристина Масенкова.

За минувшие дни на горячую линию поступили сотни обращений от жителей Украины и России со словами поддержки. Редакция ФАН выражает благодарность аудитории.