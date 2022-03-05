Сайт Федерального агентства новостей подвергся атакам хакеров. Об этом в эфире политического ток-шоу «Время покажет» рассказал журналист Артем Шейнин. Это случилось после запуска горячей линии «СТОП НАЦИЗМ». За минувшие дни на «горячую линию» поступили сотни обращений от жителей Украины и России со словами поддержки, пишет ФАН.

— Федеральное агентство новостей снова подвергается DDoS-атакам. Наши программисты работают над решением проблемы, приносим нашим читателям извинения за неудобства. Это в очередной раз говорит о том, что наше объективное освещение картины кому-то очень мешает. Несмотря ни на что, наши кореспонденты продолжают работать в Донбассе и Украине, чтобы показывать реальную картину, — заявила главный редактор ФАН Кристина Масенкова.

Телеведущий ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин рассказал об атаке на ФАН в эфире Первого канала.

— Уходя на рекламу, я сказал, что масштабы того, с чем мы столкнулись с точки зрения давления на нашу страну и мощи вспышки атаки, нам еще долго предстоит обсуждать. Но вот могу привести пример, что сегодня обрушили Федеральное агентство новостей. Количество атак было такое, что им пришлось фактически уйти с ресурсов. Федеральное агентство новостей — это достаточно мощный ресурс. И даже их этими атаками удалось «вальнуть». Это чтобы было понятно, какая мощь наката всего так называемого прогрессивного человечества, — заявил Артем Шейнин.