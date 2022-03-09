Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук поздравил с 8 марта женщин из ЛДНР, сообщает ФАН. Из-за последних событий на Украине многие семьи из Донецкой и Луганской народных республик вынуждены были оставить родные дома. Но Россия — гостеприимная страна, всегда готовая принять тех, кто по какой-то причине был вынужден покинуть родные места.

Девушки поблагодарили за подарки и цветы, а также присоединились к поздравлениям в адрес представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.

«Мы хотим пожелать всем женщинам здоровья, любви в этот праздник, мирного неба всем нашим девушкам. Желаем, чтобы скорее это все закончилось и мужья наши, и отцы, и братья вернулись домой», — пожелала одна из эвакуированных жительниц Донбасса.