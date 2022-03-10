Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свои предположения о причинах отъезда Аллы Пугачевой в Израиль, пишет ФАН. Соседов не понимает, почему личная жизнь певицы вызывает такой интерес у публики.

— В чем тут интерес? Кто-то уехал, кто-то остался. Пугачева часто ездила в Израиль. Раньше во всяком случае. У нее там много друзей. А может, она вообще сейчас поехала на лечение туда, — заявил Соседов Teleprogramma.pro.

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