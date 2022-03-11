Экс-участница группы «ВИА Гра» 39-летняя Анна Седокова поделилась, что в браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой чувствует себя совершенно счастливой. Певица призналась, что два предыдущих брака были для нее тяжелыми, пишет ФАН.

Ради своего первого избранника, ныне покойного футболиста Валентина Белькевича, исполнительница покинула группу «ВИА Гра». В браке родилась дочь Алина, едва девочке исполнился год, супруг артистки ушел к любовнице.

— Никогда не забуду ночное «Мама» Алины, когда пьяный муж не пришел домой. И я поняла, что осталась одна. Это «Мама» мне тогда спасло жизнь, я осознала, что не опущу руки, что бы со мной ни произошло, — вспоминает артистка.

Развод с Белькевичем стал серьезным ударом для Анны. Она на некоторое время пропала со всех радаров и сделала паузу в отношениях с мужчинами.

— Меня столько раз пытались унизить за мой выбор, но я никогда не оставалась там, где мне плохо. Даже если в 21 год родственники говорят тебе, что ты никому не нужная разведенка с ребенком — подчеркнула артистка.

Спустя пять лет после первого развода Анна вышла замуж за бизнесмена Максима Чернявского, проживающего в США. Во втором браке родилась дочь Моника. Спустя два года брак распался из-за неверности Максима. При этом он отрицал все обвинения в свой адрес. Это привело к судебным тяжбам за дочь. Суд встал на сторону бизнесмена. По этой причине Седокова до сих пор не может даже выкладывать совместные фотографии с дочерью в Instagram и привозить ее в Россию. Видеться с дочерью певица может только в США или на нейтральной территории.