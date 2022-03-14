На фоне проведения спецоперации по демилитаризации Украины некоторые знаменитости покинули страну. Так Ксения Собчак и Иван Ургант решили уехать в отпуск за границу. Своим мнением об этом с ФАН поделилась актриса Мария Шукшина.

— Не хочется быть грубой, но то, как себя показала теле- и шоу-бизная «элитка» — прямое следствие воспитания того самого «заводчика», который расплодил свои «питомники» во всех сферах культуры (бескультурья!). Рептилии мечутся, шипят, кусаются, расползаются, — отметила актриса.

Ранее Шукшина поддержала власти во время проведения спецоперации.