Недавно певец Макс Барских заявил об отмене концертов в России и попросил изъять свои песни из нашей страны. Свои выступления также отменили Светлана Лобода, Ани Лорак и Вера Брежнева. Музыкальный продюсер, управляющий партнер Международного концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ», основатель интернет-проекта «Заказ артистов» Кирилл Чибисов рассказал ФАН, стоит ли звездам рассчитывать на концерты в Европе.

— Когда они заявляют: «Мы популярные европейские артисты», — это ерунда, — говорит Чибисов. — Они выступали только на русских вечеринках, которые устраивались в Европе. Знаете, праздники делают в Венеции, в Форте-деи-Марми и так далее. И, естественно, когда они говорят про свои гастроли, они говорят только про эти концерты. Есть еще Казахстан. Там частные концерты еще дороже, чем в России. Гонорары Макса Барских в Казахстане могут доходить до 150 тысяч евро за счет того, что очень сложная логистика, приходилось лететь через Турцию. Но Казахстан — не такой большой рынок.