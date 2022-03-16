Режиссер Сарик Андресян снимет сериал о Маргарите Грачевой, сообщает ФАН. Несколько лет назад история Маргариты потрясла всю страну: муж девушки вывез ее в лес и отрубил женщине кисти рук. После трагедии врачам удалось восстановить одну кисть, на другой руке Маргарита носит протез.

О подготовке к съемкам сериала Маргарита сообщила в соцсетях. Сама героиня страшной истории на экране не появится.

— Я не буду в качестве актрисы, считаю, что это должен делать профессиональный человек, — пояснила Грачева.

Маргарита сказала, что будет приезжать на площадку и контролировать процесс, поскольку хочет, чтобы сериал Андреасяна вышел максимально достоверным.