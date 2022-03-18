18 марта Медиагруппа «Патриот» и «МК в Рязани» стали партнерами. Сетевое издание «МК в Рязани» является региональной редакцией крупнейшего федерального СМИ «Московский комсомолец» и является самым цитируемым интернет-СМИ в Рязанской области в 2021 году по версии сайта Медиалогия.

- С марта 2022 года мы решили стать информационными партнёрами Медиагруппы «Патриот». Рассчитываем на плодотворное сотрудничество, — говорит главный редактор «МК в Рязани» Анастасия Москвина.

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук поприветствовал новых партнеров:

— Сейчас нам всем необходимо сплотиться в борьбе за правильное, доброе, вечное. За на нашу Родину. В текущей ситуации в мире как никогда важна правдивая и актуальная информация, и я рад работать с таким профессиональным СМИ. Уверен, что нас ждет плодотворная работа.