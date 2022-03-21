«62ИНФО» — сетевое информационное издание, рассказывающее о самых ярких событиях Рязани, Рязанской области, страны и мира. Главная цель издания — это дать читателям оперативную и достоверную информацию.

Глава медиагруппы «Патриот» поприветствовал новых партнеров.

- Мы рады приветствовать нового партнера. В нашей работе важно понимать региональную повестку: чем живут жители различных регионов, что беспокоит их. Благодаря этому жители России смогут найти больше точек соприкосновения, лучше понять друг друга, сплотиться. На текущий момент это как никогда важно, — отметил глава медиагруппы Николай Столярчук.

В рамках сотрудничества партнеры будут обмениваться эксклюзивным контентом и оказывать информационную поддержку значимым российским мероприятиям.

— Сотрудничество между федеральными и региональными СМИ — важная часть работы, которая даёт возможность читателям получать больше проверенной информации из надёжных источников. Это позволяет оперативно давать информацию и расширять круг тем, которые освещает издание. Совместная работа журналистов идёт на пользу прежде всего нашим читателям, — передает главный редактор «62ИНФО», Александра Гудкова.