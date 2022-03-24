Медиагруппа «Патриот» и информационно-аналитический портал «Обозреватель.Врн» стали партнерами, сообщает ФАН.

«Обозреватель.Врн» рассказывает о важных событиях в жизни Воронежа и области, а также освещает общественно-политическую повестку. Сетевое издание было зарегистрировано как СМИ в 2017 году. Сейчас аудитория портала составляет примерно 10 тысяч уникальных пользователей в сутки.

— Рады начать информационное сотрудничество с медиагруппой «Патриот» как с одним из наиболее ярких представителей отрасли. Уверен, наше партнерство принесет взаимную выгоду и поможет доводить информацию до наших аудиторий еще более оперативно, креативно и конструктивно, — заявил главный редактор сетевого издания «Обозреватель.Врн» Виктор Левшаков.

Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук поприветствовал новых партнеров.

— В работе СМИ важно освещать достоверную и ценную информацию под разными точками зрения. Региональная повестка отлично помогает справиться с этой задачей. Уверен, что нашим читателям будет интересно узнать больше о событиях в Воронежской области.