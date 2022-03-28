Вадим Манукян в авторской программе прокомментировал недавний отъезд некоторых российских знаменитостей из страны. Своим мнением он поделился с ФАН.

Пока Николай Басков и Наталья Подольская выступают в поддержку решения государства, ряд селебрити отправились в Израиль, Латвию, США и прочие страны. Что самое любопытное, их «отпуска» начались аккурат после 24 февраля. Основной маршрут — Израиль. Подобная синхронность сразу же вызвала подозрения, но отпуск так отпуск. Будем считать, что мы поверили в эту легенду. Однако уже прошел месяц, а «отпускники» так и не вернулись, а это значит, что легенда проверку временем не прошла. Селебрити, как теперь уже вполне очевидно, пережидают спецоперацию вдалеке от России.

Тут есть важный момент. Является ли для них наша страна настоящим домом, или недвижимость в Латвии, Швейцарии или Майями уже стала новым местом постоянного обитания. Вспомните, как было раньше. «Проколы» селебрити сразу же встречали порицанием политики и общественные деятели. Обычно коллеги по цеху либо отмалчивались либо поддерживали проштрафившихся. Теперь все изменилось. Патриоты среди деятелей культуры начали открыто осуждать недостойное поведение коллег. Например, актриса Екатерина Волкова не стала стесняться в выражениях и назвала бегство за рубеж Чулпан Хаматовой лицемерием и предательством.

Очевидно, что с начала 90-х либеральный дискурс захватил в культуре главенствующее положение. Попытки изменить подобное положение вещей оканчивались плачевно для тех, кто пытался это сделать. Однако сегодня есть все шансы изменить эту парадигму. Все «западники от культуры» бежали. Мы наблюдаем без преувеличения национализацию российской культуры. Очень надеюсь, что этот процесс уже не удастся обратить вспять.