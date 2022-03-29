Журналист и блогер Вадим Манукян в беседе с ФАН предположил, что телеведущий Иван Ургант может продолжить работу над шоу «Вечерний Ургант» в Израиле. Такие выводы он сделал на основе информации из Telegram-канала журналиста Романа Супера.

— На этой неделе будет решаться судьба программы «Вечерний Ургант». Автор и ведущий программы Иван собирает свою команду, которая формально пока остается на канале, хотя эфиров нет. Встреча будет проходить по видеосвязи. Источник — Первый канал, — написал Супер.

Программа «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир после начала спецоперации РФ на Украине. Официально шоу не закрыли, но его место заняли общественно-политические программы на актуальные темы.

— Мне кажется, программу «Вечерний Ургант» на Первом канале в итоге все же закроют, — высказал свое мнение Вадим Манукян. — Все эти слухи, что Ургант будет пытаться собрать свою команду, могут говорить, что «отпуск» у Ивана кончился, а работы все нет. Нужно же ему и этим ребятам как-то зарабатывать на жизнь. Возможны разные варианты. Они могут попытаться сменить канал и даже страну выпуска шоу или же уйти в YouTube. В целом у меня есть ощущение, что многие из наших селебрити, которые перебрались в Израиль, могут найти там работу на местном русскоязычном ТВ. Не исключаю, что и Ивана с его командой тоже туда позовут. Возможно, чтобы работать в более комфортных условиях, он попытается вызвать к себе кого-то из ключевых членов своей московской команды.