Композитор Константин Меладзе оформил сразу три авторских права на песню Виктора Цоя «Кукушка», пишет ФАН. Права на «Кукушку» на данный момент закреплены за несколькими людьми. Классическое исполнение принадлежит Цою, Каспаряну, Тихомирову и Густаву Гурьянову. Права Цоя и Гурьянова сейчас находятся у наследников.

Исполнение Земфиры Рамазановой принадлежит ей самой. У Константина Меладзе на данный момент авторские права на три аранжировки «Кукушки». У самого Цоя было два права — композитора и автора текста.

Всего у Константина Меладзе оформлено более 500 разных авторских прав как на собственные произведения, которые поют «ВИА Гра» и его брат Валерий, так и на чужие аранжировки.