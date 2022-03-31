Народная артистка России Анна Нетребко планирует в ближайшее время возобновить карьеру на Западе. Другая народная артистка России Чулпан Хаматовой сыграла на сцене берлинского Deutsches Theater. Переезд артисток за границу прокомментировал блогер Вадим Манукян, пишет ФАН.

— Они свой выбор сделали, — отметил Манукян. — Конечно, судя по реакции, которую я вижу, россияне не в восторге от поведения Хаматовой и Нетребко, но эти дамы выбрали свою судьбу. Вероятно, им западные плюшки оказались слаще. Хотя, не скрою, остается у меня неприятное впечатление после их заявлений. Та же Хаматова еще совсем недавно сыграла главную роль в фильме «Доктор Лиза» — врача и благотворителя Елизавету Глинку, которая спасала детишек Донбасса. Анна Нетребко своим творчеством тоже поддерживала республики Донбасса. И вдруг такое «переобувание в воздухе». По поводу поведения Хаматовой я сильного шока не испытал, а вот Нетребко лично меня разочаровала. Великая оказалась не великой.

Театр Метрополитен-опера в Нью-Йорке, ранее расторгший контракт с Нетребко, пока не готов пересмотреть свое решение, сообщают СМИ со ссылкой на немецкое агентство DPA.