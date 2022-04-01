1 апреля глава медиагруппы «Патриот» и информационно-аналитический портал «Мировые новости» объявили о начале сотрудничества.

ИА «Мировые новости» — это некоммерческий проект, основанный в 2015 году на фоне обострение ситуации с Украиной. Помимо публикации новостей эксперты и аналитики портала дают свою оценку ситуации, транслируют мнение, основанное на своём мировоззрении, знании истории, философии, психологи и жизненном опыте.

— Насколько наше мнение является правильным, судить разумеется не нам, а нашим читателям. Но судя по количеству посещений нашего портала, мы находимся на правильном пути. Считаем, что сотрудничество с медиагруппой «Патриот» окажется полезным во всех отношениях, — заявил главный редактор информационно-аналитического портала «Мировые новости» Артур Сергеенко.

— В нашей информационной борьбе за правду сейчас важно стоять до информационный суверенитет России. Я рад, что мы боремся за благое дело вместе, — отметил глава медиагруппы Николай Столярчук.