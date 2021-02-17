Популярный российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев вступился за одну из юных участниц шоу «Голос», выступление которой прервала одна из судей конкурса певица Светлана Лобода.

Неприятная ситуация разыгралась на проекте из-за неприличной выходки звезды. После выступления маленькой Алисы Щербань Лобода выскочила на сцену и начала плясать, смутив участницу. Своим танцем Лобода перетянула всё внимание зала и жюри на себя, затмив растерянную девочку, к которой не повернулся ни один член жюри, и она выбыла из конкурса.

Нагиева крайне возмутила такое поведение. Он не стал сдерживать свои эмоции и публично оскорбил Лободу.

— Ты видела, чтобы еще на чьем-то выступлении пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях?! Ни у кого этого не было, только у тебя, — попытался он ободрить девочку.

В новом сезоне шоу «Голос» в составе жюри сразу три известных музыканта. Это Егор Крид, Василий Вакуленко (Баста) и Светлана Лобода. В «слепых прослушиваниях» они должны набрать участников себе в команду.