Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко заявил, что Россию в апреле покинут до ста тысяч IT-специалистов.

— Первая волна — 50−70 тысяч человек — уже уехали. Но вторая волна точно будет — по нашему прогнозу от 70 до 100 тысяч человек в апреле уедут. Только айтишники, — сообщил Плуготаренко.

По словам эксперта, отток специалистов может сдержать проведение информационной кампании среди IT-общественности и подготовке площадки, где айтишники смогут обсудить проблемы отрасли, пишет «Сенсаций.Нет».

Плуготаренко также упомянул планы о строительстве IT-центра в Ольгине, которые отменились из-за решения чиновников. Администрация Приморского района внезапно нарушила договорённости, решив построить вместо него бассейн. Другой участок петербургские власти не выделили до сих пор.