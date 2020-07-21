Навязанный западными сериалами образ русских полон стереотипов, далеких от правды. Казалось бы, железный занавес давно упал, но почему-то в глазах американцев мы по-прежнему мафиози, выросшие на икре и водке. Не обходится и без балалаек с медведями. Изъясняются «россияне» на непонятном языке, знания о котором создатели сериалов, судя по всему, почерпнули в Google Translate. А Красноярск, оказывается, деревушка. Речь идет не о низкосортных поделках, сделанных в пропагандистских целях. Предвзятым отношением к нам грешат и такие гиганты, как Netflix. РИА Новости сделало подборку американских сериалов с героями из России.

«Карточный домик»



В сериале всего один русский персонаж — президент России Виктор Петров. Он хитер и жесток. С оппонентами политик расправляется, бросая их в тюрьму. Петров смеется над демократической системой выборов и хвастается оргиями в Сочи.



В одном из сезонов против режима Петрова протестуют недовольные граждане, которых сыграли участницы скандальной группы Pussy Riot. Девушек пригласили в Белый дом в честь визита российского президента. На мероприятии они демонстративно вылили содержимое бокалов на пол и произнесли обличительную речь. Выглядело это довольно комично.

«Фарго»



Русский в сериале — убийца, самый жестокий из всех киллеров и садистов, созданных фантазией сценаристов. Юрий Гурка — не просто русский, он еще и «степной казак». За ним охотится израильтянин, который хочет отомстить за массовые убийства в 80-е. Непонятно, где и при каких обстоятельствах молодой Юрий мог это сделать.

В сериале говорится, что «степные казаки» истребили евреев Умани в 1768 году. Виновными в нем выставили русских. На самом деле в 1768 году против поляков восстали украинские подданные Речи Посполитой, но кого это волнует.

«Последний кандидат»



Очаровательная Валерия Порискова, культурный атташе при посольстве России, — коварная шпионка, выслеживающая двойного агента. Она упоминает о методах устранения предателей Москвой. В конфликте с Украиной снова оказывается виновата Россия.



Москва наняла украинских террористов, чтобы они угнали российский самолет. Россия хотела развязать войну с Украиной, но помешал давний друг американского президента. Он вызвал послов Украины и России и грозным голосом на ломаном русском прокричал: «Всьё поньятно?» После этого всех заложников освободили.

«Стрелок»

В Сиэтле убивают президента Украины Виктора Абромовича. Виноваты в его смерти естественно русская мафия и российские спецслужбы, подкупившие продажных агентов ЦРУ. Цель заговора — скрыть массовое отравление украинцев из городка под странноватым названием Грязнули.



Российские агенты на камеру убивают украинскую журналистку Карлину Орленко. Накануне она опубликовала разоблачающую статью с грозным заголовком «Росіяни Планування рухатися далі Graznyole». Остальные заголовки в газете не менее колоритны: «Росія Збільшує агресіюпо відношенню до України», «Заклик до медитація», «Скасувати російський».

Любопытен русский мафиози, с которым герой сериала встречается в тюрьме. Мужчина с порога предлагает попробовать колбасу «Черкизовская». А потом радостно сообщает, что ему есть где залечь на дно после планируемого побега. В городе Хорливке много «русских друзей», которые рады смерти Абромовича. Напоследок он демонстрирует джентельменский набор русского мафиози: черная, красная икра, козинаки, сухарики «Кириешки», журналы «Ночные» и «Голые», а также море пива «Балтика».



"Области тьмы"



Частично действие разворачивается в России. Девушка героя попадает в русскую тюрьму. Одну из серий хотели назвать по-русски, но снова что-то пошло не так. В итоге появились: «Безграничныы».



Традиционно любой уважающий себя русский пьет водку и ест борщ. Вот как главный герой описал Россию: «Водка и снег, снова водка и борщ». Русские охотно дают и берут взятки, причем не только деньгами. Например, заместитель генпрокурора Лавров обещает помочь в обмен на знакомство с создателями сериала «Игра престолов».



В Петербурге выясняется, что девушке героя несказанно повезло — ее не убили и не продали в сексуальное рабство, как это частенько бывает в России. Она всего лишь сидит в тюрьме. А дальше водка и балалайки, все как положено.

«Стрела»



В сериале есть немало отсылок к России. Так героя принимают в могущественную организацию «Солнцевская братва». В одном из сезонов он едет в «деревушку» Красноярск, чтобы бросить вызов всесильному мафиози. Русского злодея по старой доброй традиции играет Дольф Лундгрен.



Герои разговаривают на каком-то своем русском языке, не забывая прихлебывать водку из граненых стаканов. В одной из серий всплыла «русская пословица» «Акула, которая не плавает, тонет» — народная мудрость наших предков, фольклор которых был, как известно, богат упоминаниями акул.