Стало известно, кто вместо Бузовой может вести телепроект «Дом-2

Проект, который закрыли на канале ТНТ в конце 2020 года, получил перезапуск на телеканале «Ю». Все эти месяцы Ольга Бузова собиралась вернуться к съемкам проекта, но в последний момент отказалась участвовать в продолжении программы.

Известно, что Ксения Бородина, а также Влад Кадони продолжат вести шоу, а вот место третьего ведущего пока вакантно. По слухам, на него планировали взять Викторию Боню — бывшую участницу телепроекта, но из-за ее напряженных отношений с Бородиной от этой идеи пришлось отказаться.

А вот модель Рима Пенджиева, в прошлом также участница телестройки, для этой роли подходит как нельзя кстати. Именно так считают и фанаты «Дома-2». Именно она может занять место Бузовой. Ей предложили пройти стажировку, но точного ответа Рима пока не дала.