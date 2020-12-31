Популярная юмористка Клара Новикова всегда самостоятельно готовит блюда на новогодний стол, и как у любой хозяйки у нее есть свои секреты приготовления вкусных блюд. Ими она и поделилась с NN в канун Нового года.

Артистка не покупает в магазинах красную рыбу, а засаливает лосося своими руками. Помимо соли она всегда использует сахар, перец, можжевеловые ягоды и свеклу!

— Все специи нужно растолочь в ступе, и обмазать этой смесью рыбу. Сверху я тру на лосось свеклу, и еще кладу много укропа. Заворачиваю рыбу сначала в пергаментную бумагу, потом в пленку, укладываю в специальное корытце и ставлю в холодильник на три-четыре дня. 31 декабря я вынимаю рыбку, убираю свеклу и промываю. Благодаря свекле лосось получается красоты неописуемой! — рассказала актриса.

Дочь, зять и внуки Клары Новиковой очень любят форшмак ее собственного приготовления и сырный салат, который они прозвали «замазкой».