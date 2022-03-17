В Москве при поддержке правительства IT-компании освобождают от проверок, уплаты налогов на прибыль, а их сотрудникам гарантируют отсрочку от призыва на военную службу. Тем временем в Петербурге вместо инновационного центра решили построить бассейн.

В конце сентября компания «Телекомсети» получила согласие на постройку инновационного центра в Ольгино, но затем чиновники отменили свое решение, сообщает «Сенсаций нет». В центре должны были проводить исследования искусственного интеллекта.

Несмотря на данное согласие на строительство, власти попросили инвестора передать во владение города нежилые помещения площадью 830 м², а в обмен обещали участок под строительство инновационного центра.

Когда проект был почти готов к исполнению — власти дали ход назад и выбрали постройку бассейна вместо инновационного центра. Инвестор подал иск в арбитражный суд, решение по делу пока не принято.