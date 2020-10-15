Фото: Агентство городских новостей Москва — Сергей Ведяшкин

Популярный российский певец и композитор Игорь Николаев разместил в своем аккаунте Instagram поздравление с днем рождения Николаю Баскову. Николаев написал, что «пусть среди миллионов поздравлений будет и его». Как и другие звезды эстрады, он высказался о доброте и открытости певца, а также пожелал ему, чтобы все положительные эмоции, которыми он одаривает других вернулись к нему.

«Пусть силы небесные тебя берегут, и пусть доброта, которую ты даришь людям, возвращается к тебе стократно! Будь здоров и счастлив!» — написал хозяин аккаунта.

Подписчики тоже присоединились к поздравлениям. Они отметили талант исполнителя, его обаяние и великолепный голос, а также уникальную манеру исполнения.

«Блондин такой один»;



«Хороший парень!!! Царь нашей эстрады!!!»;



«От души поздравляю и желаю здоровья, счастья и чтоб долго радовал нас своим голосом»;



«Обожаю этих талантливых людей!!!» — написали они под постом.

Некоторые фанаты высказали волнение по поводу того, что Басков всё еще холостяк. В своих поздравлениях они желали ему найти свою настоящую любовь. Певцу исполнилось 44 года.