Популярный российский певец и композитор Игорь Николаев разместил в своем аккаунте Instagram поздравление с днем рождения Николаю Баскову. Николаев написал, что «пусть среди миллионов поздравлений будет и его». Как и другие звезды эстрады, он высказался о доброте и открытости певца, а также пожелал ему, чтобы все положительные эмоции, которыми он одаривает других вернулись к нему.
«Пусть силы небесные тебя берегут, и пусть доброта, которую ты даришь людям, возвращается к тебе стократно! Будь здоров и счастлив!» — написал хозяин аккаунта.
Подписчики тоже присоединились к поздравлениям. Они отметили талант исполнителя, его обаяние и великолепный голос, а также уникальную манеру исполнения.
«Блондин такой один»;
«Хороший парень!!! Царь нашей эстрады!!!»;
«От души поздравляю и желаю здоровья, счастья и чтоб долго радовал нас своим голосом»;
«Обожаю этих талантливых людей!!!» — написали они под постом.
Некоторые фанаты высказали волнение по поводу того, что Басков всё еще холостяк. В своих поздравлениях они желали ему найти свою настоящую любовь. Певцу исполнилось 44 года.