Космический быт: как космонавты едят, чистят зубы, спят, ходят в туалет, спят и развлекаются в невесомости?

Сегодня, 12 апреля, в России празднуют День космонавтики. Как вы представляете себе быт космонавта? Тюбики, скафандры и невесомость? Мы решили подглядеть за жизнью на борту космического корабля. Итак, поехали!

Одежда

Раньше космонавт не снимал скафандр на протяжении всего полета. Теперь в повседневной жизни он облачается в майку с шортами или комбинезон. Майки на орбите шести цветов, чтобы выбрать в зависимости от настроения. Вместо пуговиц — молнии и липучки: они не оторвутся. Чем больше карманов, тем лучше. Но расположены они совсем не так, как привыкли мы. Нагрудные косые карманы придумали, когда оказалось, что космонавтам постоянно приходится куда-то класть карандаши и другие мелкие предметы, чтобы они не разлетались. Широкие карманы на голени удобны, потому что космонавты часто принимают позу эмбриона. Вместо обуви носят толстые носки. Одежду на борту не стирают, а упаковывают в специальный контейнер, после чего он сгорает в атмосфере.

Спорт

На борту космической станции есть несколько тренажеров. Астронавты обязаны заниматься спортом, так как в невесомости мышцы человека атрофируются, а кости теряют прочность.

Беговых дорожек на станции три. Чтобы на них заниматься, космонавты привязывают себя специальными ремнями. Также на МКС есть велотренажеры и специальное устройство, которое «имитирует гравитацию». Тренажер позволяет выполнять целый комплекс упражнений в условиях микрогравитации благодаря сопротивлению силы вакуумных баллонов, — например, приседания или имитацию плавания.

Гигиена

Первые космонавты надевали подгузники. Их используют и сейчас, но лишь при выходе в открытый космос и во время взлета-приземления. Систему утилизации отходов жизнедеятельности начали разрабатывать еще на заре космонавтики. Унитаз действует по принципу пылесоса. Разреженный поток воздуха засасывает отходы, при этом они попадают в пакет, который затем отстегивается и бросается в контейнер. Его место занимает другой. Заполненные контейнеры отправляют в открытый космос — они сгорают в атмосфере. На станции «Мир» жидкие отходы подвергались очистке и превращались в воду, которую космонавты предпочитают не пить. В одном из интервью русские космонавты признали, что для того, чтобы сходить в туалет по-большому, приходится очень точно целиться в маленькое отверстие. Перед полетами они даже проходят специальные тренировки. Если промахнуться, отходы разлетятся по кораблю.

Для гигиены тела используют влажные салфетки и полотенца. Хотя разработаны и «душевые кабины». Каждый день моешь голову, иначе начинается зуд. Существует специальный безмыльный шампунь, который сначала тщательно наносишь на волосы, отжимаешь туда еще капельку воды, а после удаляешь полотенцем. Другое неудобство — приходится глотать зубную пасту, прополоскать рот ведь невозможно. А паста самая обыкновенная, которой все на Земле пользуются. Поэтому стараются ее на щетку наносить по минимуму.

Еда

Тюбики с едой стали символом космического образа жизни. Их начали делать в Эстонии в 1960-е годы. Выдавливая из тюбиков, космонавты ели куриное филе, говяжий язык и даже борщ. В 80-е на орбиту стали поставлять сублимированные продукты — из них удалено до 98% воды, что значительно уменьшает массу и объем. В пакет с сухой смесью заливается горячая вода — и обед готов. Едят на МКС и консервы. Хлеб упакован маленькими буханками на один укус, чтобы крошки не разлетались по отсеку. На кухонном столе есть фиксаторы для контейнеров и приборов.

В тюбиках сейчас остались только сок и небольшой комплект питания, используемый на подлете к станции. Кстати, меню космонавты составляют себе сами. Специальный блок раздачи горячей воды, с помощью которой готовят всю еду космонавты, ласково называют «наш чайничек». Блюда выглядят не очень аппетитно, но они вполне съедобны.

А вот как может выглядеть меню космонавта:

Первый завтрак: чай с лимоном или кофе, бисквит.

Второй завтрак: свинина со сладким перцем, яблочный сок, хлеб (или говядина духовая с картофельным пюре, фруктовые палочки).

Обед: бульон куриный, пюре, чернослив с орехами, вишнево-сливовый сок (или молочный суп с овощами, мороженое и тугоплавкий шоколад).

Ужин: свиная вырезка с картофельным пюре, печенье с сыром и молоком (или соменок «по-деревенски», чернослив, молочный коктейль, перепелиный политет и омлет с ветчиной).

Каюта

В невесомости все равно где спать, главное — надежно зафиксировать тело. На МКС спальные мешки с молниями прикреплены прямо к стенам. Кстати, в каютах российских космонавтов есть иллюминаторы, позволяющие перед сном любоваться видом Земли. А у американцев «окон» нет. В каюте находятся личные вещи, фото родных, музыкальные плееры. Все мелкие предметы либо подсовываются под специальные резинки на стенах, либо крепятся на липучках. Для этого стены МКС обклеены ворсистым материалом. Также на станции много поручней.

Традиции

Ивестная традиция: по дороге на старт есть место, где останавливался в свое время Гагарин, и там до сих пор мужская часть выходит из автобуса. Это называется перешнуровка скафандра. Ну в этом имеется и практический смысл: космонавты два часа сидят перед стартом в корабле в скрюченном положении, пока идут проверки. Конечно, перед этим стоит освободить мочевой пузырь. Это немного диковато смотрится, но такая вот традиция.

Невесовмость

Первые ощущения от пребывания в невесомости — дезориентация. Отстегиваешься — начинаешь взлетать. Снимаешь перчатки, а они висят в воздухе. Сложно сфокусировать зрение. Очень трудно соразмерять усилия — ведь никакого сопротивления нет. Нужно что-то сделать, усилие несоразмерное, тебя кидает в сторону, ты пытаешься тормозить, прикладываешь еще большее усилие — кидает в другую. Понимаешь, что головой лучше не крутить — появляется укачивание. В иллюминатор тоже лучше долго не смотреть — начинает мутить. К тому же корабль летит в постоянной закрутке, обеспечивающей ориентацию солнечных батарей на Солнце. Один оборот за три минуты, но и этого достаточно, чтобы вызвать приступы тошноты. За редкими перерывами, когда корабль выполняет маневры, «Союз» вращается двое суток. Один виток вокруг Земли занимает полтора часа, через шесть витков наступает первое время отдыха экипажа.

Старожилы летают легко и непринужденно. Слегка оттолкнувшись кончиками пальцев, они пролетают десятиметровый модуль, снайперски попадая в люк. Именно это всегда и показывают на видео со станции. Само собой, тут же пытаешься повторить — ничего подобного. Больше всего ты напоминаешь бильярдный шар, посланный неумелой рукой. Где-то зацепился, где-то ногами затормозил, а где-то головой, где-то что-то сбил. Новичка сразу видно: он передвигается медленно, в полете для торможения раздвигает ноги, наподобие ласточкина хвоста, и не столько тормозит ими, сколько сбивает все вокруг. И за новичком тянется шлейф из сбитых приборов, объективов и прочих предметов. Через неделю-две неловкость проходит, а через полгода становишься настоящим асом. Куда-то надо — оттолкнулся одним пальцем, долетел и затормозил одним пальцем, правда, на ноге.

И еще одно необычное ощущение — пространственная ориентация. Поначалу ты очень четко понимаешь, где верх и где низ. Внутренне четко знаешь: вот — пол, вот — потолок, а вот — стены. И если ты перелетел на стену, то понимаешь, что сидишь на стене. Как муха. Но через месяц-два ощущения меняются: перемещаешься на стену, и она в голове — щелк! — становится полом, и все встает на свои места.